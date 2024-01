Rollheiser em ação pelo Estudiantes, da Argentina - Divulgação

Rollheiser em ação pelo Estudiantes, da ArgentinaDivulgação

Publicado 14/01/2024 15:04

Argentina - Outrora alvo do Botafogo para o início de 2024, o meia-atacante Rollheiser, do Estudiantes, está de malas prontas para, ainda em janeiro, se apresentar ao Benfica, de Portugal. O jogador recebeu nova proposta para ida imediata e assinará contrato até junho de 2029.

O Benfica apresentou nova proposta ao Estudiantes, da Argentina, de 9,5 milhões de euros (R$ 50,57 milhões) por 90% do passe do atleta. A primeira oferta era para transferência apenas em junho, para a pré-temporada 2024/2025 do calendário europeu. As informações são do jornalista César Luis Merlo.

A oferta do Botafogo para o clube argentino era maior, no valor de 12,6 milhões (R$ 61,4 milhões) por 70% dos direitos econômicos. O desejo do jogador de atuar na Europa pesou nas negociações.