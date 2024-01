John foi contratado pelo Botafogo para o lugar de Lucas Perri e brigará por posição com Gatito - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 14/01/2024 17:50

preparador de goleiros do Glorioso, Marcelo Grimaldi, fez uma análise sobre a situação de cada um.

A chegada de Jhon para substituir Lucas Perri, negociado com o Lyon, promete esquentar a briga pela titularidade no gol do Botafogo com Gatito Fernández. Ainda mais neste início de ano, com os dois em condições diferentes na pré-temporada. O

Para o profissional, Gatito, ao fazer toda a pré-temporada, poderá voltar a disputar posição, após se recuperar de uma série de problemas físicos que o deixaram quase um ano parado. E Jhon ainda precisa se adaptar às características do time de Tiago Nunes, após passagem pelo Valladolid.



"Temos o Gatito que é um goleiro experiente, que conhece o ambiente, e ano passado vinha de recuperação de lesão. Agora poderemos recondicioná-lo junto à equipe como um todo. Ano passado ele teve que fazer processos com a equipe jogando, agora podemos reiniciar e começa do zero. John ficou em torno de seis meses na Espanha com uma linha de treino diferente, temos que fazer com que ele se adapte à linha do que o Tiago pensa", explicou Marcelo Grimaldi à Botafogo TV.



O preparador de goleiros, contratado para a comissão técnica fixa após a saída de Luís Castro, também explicou como está o processo de integração entre profissionais e base para a posição.



"É muito importante formar goleiros em casa, há exemplos disso no Brasil. Vamos criar reuniões metodológicas com os treinadores de goleiros da base e começar a ter um direcionamento do que vai ser a linha do Botafogo para essa função específica. A ideia é sempre ter os goleiros próximos, principalmente os do sub-20, já adaptando-os a um trabalho mais exigente", completou.