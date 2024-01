Jeffinho disse estar muito contente por voltar a vestir a camisa do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Jeffinho disse estar muito contente por voltar a vestir a camisa do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 15/01/2024 11:59

Rio - O atacante Jeffinho celebrou o retorno ao Botafogo para a temporada deste ano. Após se destacar em 2022, o jovem foi vendido ao Lyon, da França, outra equipe que tem John Textor como sócio. Agora, o jogador voltou ao Alvinegro por empréstimo para a disputa da Libertadores da América.

"A expectativa está bem alta, não só para os torcedores, mas para nós também. É muito bom poder voltar a jogar uma competição internacional. Vamos dar o nosso máximo para conquistarmos grandes coisas neste ano", declarou o atacante.

Jeffinho também reforçou a importância de realizar a pré-temporada desde o início junto aos companheiros de equipe: "Muito feliz. Aqui é minha casa, onde me sinto bem. É muito importante voltar junto de todos, na pré-temporada, para que eu possa me condicionar melhor. Está sendo bem mais fácil para mim".

Além disso, afirmou estar contente por voltar a vestir a camisa do Botafogo. Ele foi alvo de diversas mensagens de torcedores alvinegros que pediam pelo retorno. "Eu já estava feliz com a sondagem. Fiquei mais feliz ainda quando os torcedores encheram as minhas redes sociais. Só tenho que agradecer", disse.

Sobre Tiago Nunes, Jeffinho garantiu que é um treinador "muito firme", que não gosta de ninguém parado. Segundo o atacante, o treino é muito forte, já que o técnico deseja movimentação o tempo inteiro.