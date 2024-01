Volante Allan, ex-Napoli e Vasco, negocia com o Botafogo para 2024 - Divulgação/Napoli

Publicado 15/01/2024 21:04 | Atualizado 15/01/2024 21:05

Rio - O Botafogo deu mais um passo importante para contratar Allan, volante do Al-Wahda. O Alvinegro já acertou tempo de contrato, salário e os valores das luvas com o jogador. Agora, falta a liberação do clube dos Emirados Árabes Unidos. A informação foi dada primeiro pelo site "ge".

Vale lembrar que o contrato do meio-campista com Al-Wahda se encerra em junho deste ano. Assim, Allan já está livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube.

O Botafogo, contudo, quer contar com o volante de forma imediata. Portanto, busca a liberação e não descarta a ideia de pagar uma taxa de transferência.

Segundo o site, Allan quer atuar no Glorioso, o que influencia as conversas de forma positiva. Dessa forma, há otimismo dentro do clube por um final feliz.

Allan foi revelado pelo Vasco e tem experiência no futebol europeu com passagens por Udinese e Napoli, da Itália, e Everton, da Inglaterra. Pelo Al-Wahda, o volante tem 19 jogos e três assistências na temporada.