Pré-temporada do Botafogo em ItuFoto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 15/01/2024 15:24 | Atualizado 15/01/2024 15:25

São Paulo - Na tarde desta segunda-feira, 15, o Botafogo finalizou os treinos em Itu, cidade em São Paulo onde o grupo se concentrou para realizar parte da pré-temporada. O time ficou no resort utilizado pela seleção do Japão na Copa do Mundo de 2014. O espaço tem cerca de 130 mil m² e também conta com piscinas descobertas e aquecidas, quadras poliesportivas, quadra de tênis, salão de jogos, campo de futebol, sauna e hidromassagem.

A delegação do Botafogo chegou a Itu na última terça-feira e realizou o primeiro treino no dia seguinte. Com as atividades finalizadas, o grupo retornará ao Rio de Janeiro nesta segunda.

Vale lembrar que o Glorioso estreia na temporada já na quarta-feira. Neste dia, a equipe comandada pelo técnico Tiago Nunes enfrenta o Madureira no Estádio Nilton Santos, a partir das 19h. A partida é válida pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2024.