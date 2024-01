Caio Alexandre defendia o Fortaleza desde 2022 - Divulgação

Caio Alexandre defendia o Fortaleza desde 2022Divulgação

Publicado 15/01/2024 17:14

Jogador revelado pelas categorias de base do Botafogo, o volante Caio Alexandre irá defender o Bahia em 2024. O Fortaleza, clube que detinha os direitos do atleta, anunciou na tarde desta segunda-feira (15) a venda do jogador ao Tricolor de Aço por cinco milhões de dólares (R$ 24,3 milhões).

"Fortaleza oficializa a venda do volante Caio Alexandre ao Esporte Clube Bahia por US$ 5.000.000 (cinco milhões de dólares). O Tricolor do Pici tem direito a 60% do valor da venda. O atleta foi liberado para realizar exames médicos e unir-se ao clube baiano em sua pré-temporada", anunciou o Fortaleza, por meio de comunicado oficial.

Com a compra de Caio Alexandre, o Bahia superou seu próprio recorde e fez a maior negociação entre clubes do nordeste. O Tricolor de Aço tinha batido essa meta com o adquirimento de Jean Lucas, ex-Santos e revelado pelo Flamengo, nesta janela, por R$ 24,2 milhões.



Além disso, o Bahia venceu a concorrência de outros clubes brasileiros, como o Corinthians e o Palmeiras, para acertar a contratação de Caio Alexandre. A oferta do Tricolor, que pertence ao Grupo City, foi a mais atraente para o volante, que já viajou para Manchester para a pré-temporada da equipe treinada por Rogério Ceni.

O Botafogo irá receber parte desses R$ 24,3 milhões. Segundo o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o Alvinegro conta com 40% dos direitos de Caio Alexandre, o que daria ao clube algo próximo de R$ 10 milhões de reais no caixa.

Caio Alexandre foi promovido ao profissional do Botafogo em 2020, onde foi um dos destaques da equipe que acabou terminando na lanterna do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, ele foi negociado ao Vancouver Whitecaps e, dois anos depois, emprestado ao Fortaleza. No Leão do Pici, o volante fez 77 jogos, com seis gols marcados e seis assistências.