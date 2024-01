Matheuzinho, lateral-direito do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Publicado 15/01/2024 16:04

Rio - Após dias de rumores, o Corinthians formalizou uma oferta de empréstimo do lateral-direito Matheuzinho ao Flamengo. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o jogador teria aceitado a proposta do Alvinegro Paulista, e agora aguarda a resposta do Rubro-Negro.

O contrato de empréstimo de Matheuzinho ao Corinthians também contaria com uma opção de compra, com o valor ainda não revelado.

O Corinthians não é o primeiro clube da Série A que desejou a contratação de Matheuzinho. O RB Bragantino também já fez uma proposta, entretanto, pela compra do lateral-direito, de quatro milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões). Porém, a proposta foi recusada pelo próprio jogador , apesar do aval positivo do Rubro-Negro.

Revelado pelo Londrina, Matheuzinho chegou ao Flamengo em 2019 para integrar a equipe sub-20. Promovido ao profissional no ano seguinte, o lateral-direito viveu bons momentos com a camisa rubro-negra. Entretanto, viveu um ano de 2023 irregular, com apenas 26 jogos na temporada, mesmo com a posição sem ter um titular absoluto.