Thiago Maia está perto de deixar o Flamengo para defender o InternacionalMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/01/2024 15:40

Rio - O volante Thiago Maia está perto de acertar sua saída do Flamengo. De acordo com o "ge", o jogador está em negociações avançadas com o Internacional e foi liberado pelo Rubro-Negro da pré-temporada.

Com isso, Thiago não viajará com o Flamengo para Manaus, local de estreia no Campeonato Carioca, na próxima quarta-feira (17), contra o Audax, e nem para Orlando, nos Estados Unidos, onde o time carioca ficará entre 18 e 30 de janeiro e fará dois amistosos.

A expectativa dos representantes de Thiago Maia é que o negócio seja fechado ainda no início desta semana. O jogador, que é um desejo do técnico Eduardo Coudet, se animou com o projeto esportivo do Inter e deve embarcar para Porto Alegre nas próximas horas.



Thiago Maia chegou ao Flamengo em 2020 e coleciona 169 partidas pelo clube, com cinco gols marcados. Com a camisa rubro-negra, conquistou oito títulos: Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e dois Campeonatos Cariocas.