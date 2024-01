Pablo, zagueiro do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Pablo, zagueiro do FlamengoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 15/01/2024 18:04

Rio - O Flamengo não deverá contar com o zagueiro Pablo na pré-temporada que realizará nos Estados Unidos. Segundo o jornalista Venê Casagrande, a tendência é que o defensor fique no Rio e dispute os primeiros jogos do Campeonato Carioca.

Apesar das poucas oportunidades na última temporada, Pablo não pensa em deixar o Flamengo. O jogador, que ganhou mais minutagem após a chegada de Tite, já informou à diretoria do Flamengo que tem a intenção de permanecer, rechaçando o interesse de outros times. O defensor acredita que pode recuperar seu bom futebol e quer brigar por espaço na equipe.

O time principal do Flamengo embarcará para os Estados Unidos no dia 18 de janeiro, e ficará por lá até o dia 30. Neste período, uma equipe formada predominantemente por garotos, comandada por Mário Jorge, será responsável por representar o clube.

Enquanto estiver em solo norte-americano, o Flamengo disputará dois amistosos. No dia 21, o Rubro-Negro encara o Philadelphia Union, enquanto o adversário no dia 28 será o Orlando City.