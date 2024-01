Luiz Henrique - Divulgação / Betis

15/01/2024 12:40

Rio - Ainda na esperança de contar com Luiz Henrique, o Flamengo ganhou um concorrente internacional na contratação do atacante. De acordo com informações do jornal espanhol "Relevo", o Everton, da Inglaterra, deseja o reforço de um ponta que atue pelo lado direito e tem o brasileiro como opção.

Segundo a publicação, o clube de Liverpool também desejaria a contratação de Luiz Henrique por empréstimo, algo que não é o desejo do Betis. No entanto, por ser um clube do futebol europeu, o Everton levaria em vantagem em relação ao Flamengo e ao Corinthians, que ainda estão na disputa.

Luiz Henrique chegou ao futebol espanhol no meio de 2022 e depois de viver uma boa temporada, passou a oscilar. Para vendê-lo, o Betis deseja algo em torno de 18 milhões de euros (cerca de R$ 95,89 milhões), valor que o Flamengo dificilmente irá oferecer.

O Fluminense desistiu da contratação do jogador, após fazer uma proposta de 7,5 milhões de euros (algo em torno de R$ 39,96 milhões) por 60% dos direitos de Luiz Henrique e o Real Betis rejeitar.