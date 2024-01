Matheuzinho é lateral-direito do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 15/01/2024 19:30

Rio - O lateral-direito Matheuzinho não vestirá a camisa do Flamengo em 2024. Segundo o "ge", o Flamengo se acertou com o Corinthians nesta segunda-feira (15) e emprestará o jogador ao time paulista até o fim do ano. Ele é aguardado em São Paulo para realizar exames.

Matheuzinho é desejado pelo Corinthians desde que Augusto Melo assumiu a presidência do clube. Recentemente, o Timão tentou envolvê-lo em uma troca de Fausto Vera por Thiago Maia, mas o negócio não evoluiu. O volante rubro-negro, inclusive, está a caminho do Internacional.

Nesta janela, Matheuzinho também esteve na mira do Red Bul Bragantino, que ofereceu 5 milhões de euros (R$ 26,8 milhões) por sua contratação. Na época, o Flamengo deu sinal positivo, mas o jogador não se interessou em defender o Massa Bruta. Com o Corinthians, a situação foi diferente.

Revelado pelo Londrina, Matheuzinho chegou ao Flamengo em 2019 para integrar a equipe sub-20. Promovido ao profissional no ano seguinte, o lateral-direito viveu bons momentos com a camisa rubro-negra. Entretanto, viveu um ano de 2023 irregular, com apenas 26 jogos na temporada, mesmo com a posição sem ter um titular absoluto.