Matías Viña pertence à Roma desde 2021 - Reprodução

Matías Viña pertence à Roma desde 2021Reprodução

Publicado 15/01/2024 10:30 | Atualizado 15/01/2024 10:31

Rio - Em busca da contratação do lateral-esquerdo Matías Viña, de 26 anos, o Flamengo teria aumentado sua proposta pelo uruguaio. De acordo com informações do jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o Rubro-Negro teria oferecido à Roma, que detém os direitos do defensor, algo em torno de 8 e 8,5 milhões de euros (entre R$ 42 milhões e R$ 45 milhões).

A proposta inicial do Flamengo teria sido de 6 milhões de euros (cerca de R$ 32,03 milhões). A Roma havia pedido 10 milhões de euros (algo em torno de R$ 53,39 milhões) para liberar o lateral, que está emprestado ao Sassuolo, também da Itália.

Revelado pelo Nacional, do Uruguai, Viña atuou no futebol brasileiro em 2020 e 2021, tendo conquistado duas Libertadores pelo Palmeiras. O lateral se transferiu para a Roma no ano seguinte e depois foi emprestado ao Bournemouth, da Inglaterra, e atualmente está no Suassuolo.