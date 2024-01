Papu Gómez em ação pela seleção da Argentina - Divulgação / Argentina

Papu Gómez em ação pela seleção da ArgentinaDivulgação / Argentina

Publicado 15/01/2024 16:32

Campeão do mundo com a Argentina em 2022, no Catar, o meia Papu Goméz revelou que ele e seus companheiros de "Albiceleste" comemoraram a eliminação do Brasil para a Croácia, nas quartas de finais daquela edição do Mundial. O jogador, que atualmente está suspenso por doping, afirmou que via na seleção brasileira, sua possível rival nas semifinais, a maior ameaça para o caminho dos argentinos para o título da Copa.

"Com o Brasil era a única equipe que sabíamos que podíamos perder, com as outras estávamos confiantes, mas com os brasileiros... Eles são o Brasil! Quando a Croácia os venceu nos pênaltis, comemoramos como se fosse uma partida nossa", afirmou o jogador, em entrevista à "Team Serie A FR".

Papu Gómez também revelou que a comemoração por parte dos jogadores da seleção argentina irritou o treinador Lionel Scaloni.

"Então entra Scaloni nos xingando de tudo que era nome... 'O que vocês estão fazendo? Vão se concentrar'. E nisso, estávamos todos abraçados, porque tínhamos uma confiança de que era impossível perder para a Holanda", complementou o meia.

Após a eliminação da Seleção, a Argentina realmente venceu a Holanda nas quartas de finais nos pênaltis pelo placar de 4 a 3. Nas semifinais, a Albiceleste triunfou facilmente sobre a Croácia por 3 a 0 e, na grande decisão, faturou o título da Copa do Mundo ao ganhar da França nas penalidades por 4 a 2.