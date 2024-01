Lionel Messi foi indicado ao prêmio de melhor jogador do mundo - AFP

Publicado 15/01/2024 15:49

Estados Unidos - Lionel Messi será ausência na cerimônia de premiação do Fifa The Best, que acontece nesta segunda-feira (15), em Londres, às 16h30 (de Brasília). Ao lado de Kylian Mbappé e Erling Haaland, o argentino foi indicado ao prêmio de melhor jogador do mundo, mas preferiu ficar nos Estados Unidos, onde faz pré-temporada com o Inter Miami.

A informação foi divulgada pela TV DSports, da Argentina, e confirmada por outros portais internacionais. Lionel Messi já venceu o prêmio da Fifa em sete oportunidades, e busca o oitavo para se isolar ainda mais no topo. Entretanto, ele não é o favorito, já que esta edição do The Best engloba o período entre janeiro e dezembro de 2023, excluindo a Copa do Mundo do Catar, disputada em dezembro de 2022.

No futebol feminino, as indicadas ao prêmio de melhor do mundo são Aitana Bonmati, Jennifer Hermoso e Linda Caicedo.