Alpine será a primeira a exibir entre as três equipes, no dia 7 de fevereiro - AFP

Publicado 15/01/2024 15:00

Mercedes, Red Bull e Alpine anunciaram nesta segunda-feira as datas dos lançamentos dos seus carros novos para a temporada 2024. As equipes vão apresentar seus monopostos em fevereiro, pouco antes dos testes da pré-temporada, no fim do mês, no Bahrein.

Dos três times, a Alpine será o que vai exibir seu carro novo mais cedo, no dia 7 de fevereiro, na esteira de outros lançamentos do time em outras competições. No mesmo dia, exibirá seu carro para o Mundial de Endurance, no qual terá o alemão Mick Schumacher como um dos pilotos.

Sexta colocada no último Mundial de Construtores, a Alpine vai continuar representada neste ano pela dupla de pilotos da França formada por Pierre Gasly e Esteban Ocon.

Com o anúncio, a equipe será a terceira a apresentar seu carro para 2024. Antes, no dia 5 de fevereiro, a Williams e a Kick Sauber exibirão seus monopostos. Até o momento, são seis os times da F-1 que já definiram as datas dos seus lançamentos.

Mercedes e Red Bull, os dois times que dominaram a F-1 nos últimos anos, vão apresentar seus carros na semana seguinte, nos dias 14 e 15, respectivamente. O carro da equipe alemão é o que gera mais expectativa depois da fraca performance na temporada passada. Fãs e rivais esperam por mudanças drásticas no conceito do projeto que vinha sendo perseguido nos últimos dois anos.

A Mercedes espera voltar a brigar por vitórias e também pelos títulos do Mundial de Pilotos e de Construtores. No ano passado, ficou em segundo lugar, com menos da metade dos pontos da campeã Red Bull (860 a 409).

Na busca por manter o domínio no campeonato, o time austríaco revelou nesta segunda que vai mostrar publicamente seu carro pela primeira vez no dia 15. A temporada 2024 será a 20ª da equipe na F-1. Em 2023, o time venceu nada menos que 21 das 22 corridas do calendário.

Primeira equipe a anunciar seu lançamento, a Ferrari agendou 13 de fevereiro para exibir seu carro. Será um dia depois da Aston Martin. Agora somente três times ainda não divulgaram a data de exibição dos seus novos monopostos: McLaren, AlphaTauri e Haas.