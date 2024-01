Bia Haddad estreou com vitória no Australian Open - Martin KEEP / AFP

Publicado 15/01/2024 13:28 | Atualizado 15/01/2024 14:59

Rio - Bia Haddad estreou com vitória no Australian Open. A tenista brasileira venceu a tcheca Linda Fruhvirtova por 2 sets a 1, nesta segunda-feira (15), e garantiu a vaga na segunda fase da competição. A vitória teve parciais de 6/2, 3/6 e 6/2.

A tenista brasileira, de 27 anos, foi dominante no primeiro set e não teve dificuldades para vencer com parcial de 6/2. No segundo set, a tcheca Linda Fruhvirtova reagiu e equilibrou a partida, conseguindo a vitória por 6/3. No último set, Bia Haddad novamente controlou o jogo e fechou em 6/2.

Com a vitória na estreia, Bia Haddad garantiu mais 60 pontos e subiu para o 11º lugar no ranking da WTA. Além disso, a tenista brasileira garantiu uma premiação de 180 mil dólares australianos (cerca de R$ 582 mil na cotação atual).

Na próxima rodada, Bia Haddad vai enfrentar a russa Alina Korneeva, de apenas 16 anos. A adolescente derrotou a espanhola Sara Sorribes Tormo por 2 sets a 1 (parciais de 4/6, 6/3 e 6/2). É a quarta vez que a brasileira alcança a segunda fase e busca de pela primeira vez avançar à terceira fase.