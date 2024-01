Caio Paulista - Cesar Grecco / Palmeiras

Publicado 15/01/2024 14:42

Rio - Caio Paulista, de 25 anos, foi apresentado pelo Palmeiras, que comprou o jogador em definitivo, junto ao Fluminense, após defender o São Paulo, na última temporada, pelo empréstimo. O atleta, que é atacante de origem, e que atualmente vem jogando como lateral-esquerdo, citou um ídolo do Fluminense como referência para sua carreira.

"Eu vejo muito vídeo do Marcelo e do Alfonso Davies. São jogadores que não tenho a mesma qualidade, mas preciso me inspirar. Vitoriosos, o Marcelo tem uma carreira brilhante, temos de focar em pessoas gigantes, que servem de espelho para muita gente, com inúmeros títulos. Temos de fazer de tudo para seguir o mesmo caminho", afirmou.

Caio rejeitou a ideia de ter acertado com o Palmeiras, após um "chapéu" no São Paulo. O lateral afirmou que sempre deixou claro seus objetivos para o seu emprésario.

"No meu caso não houve chapéu algum, foi tudo muito claro em todas as partes. Sempre deixei claro, meu empresário também. Teve a chance e vim para cá pelo desafio. Quero me ajudar, ajudar minha família. Eles me apoiaram e estou aqui para se Deus quiser ganhar muitos títulos pelo Palmeiras", disse.