De La CruzPaula Reis / Flamengo

Publicado 15/01/2024 13:48

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro decidiu, nesta segunda-feira (15), aumentar o limite de estrangeiros por equipe para uma partida do Campeonato Carioca. Agora, será permitido que cada time escale até sete jogadores nascidos fora do Brasil em um jogo. Anteriormente, o Regulamento Geral de Competições da Ferj para 2024 previa o limite de cinco atletas.

Atualmente, entre os clubes grandes do Rio, apenas Botafogo e Vasco contam com sete ou mais estrangeiros. O Glorioso tem em seu elenco Gatito Fernández, Bastos, Barboza, Savarino, Segovinha, Ponte, Diego Hernández e Adamo, enquanto o Cruz-Maltino conta com Capasso, Payet, Rojas, Medel, Puma, Orellano e Vegetti. Já o Fluminense tem Arias, Cano e Yony González. Por fim, o Flamengo conta com Varela, Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz.

Segundo a Ferj, a decisão foi tomada após consulta aos clubes que participarão do Campeonato Carioca em 2024. As equipes concordaram em ampliar o número de estrangeiros por time de cinco para sete por partida.

Veja a nota da Ferj:

Marcelo Carlos Nascimento Vianna, Vice-Presidente de Competições da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, no uso das atribuições que lhe são conferidas no Estatuto e no Regulamento Geral de Competições, Considerando que o artigo 47 do Estatuto da FERJ é claro ao indicar a competência exclusiva da Presidência da FERJ para aprovar o Regulamento Geral das Competições;



Considerando que o artigo 18, II do RGC é claro ao descrever a competência do DCO da FERJ para promover adaptações ao regulamento, sempre que necessário;



Considerando que os artigos 123 e 148 do RGC autorizam a expedição de instruções complementares que se fizerem necessárias à boa e fiel execução do próprio RGC, com vistas ao desenvolvimento das competições;



Considerando que após consulta aos representantes dos clubes envolvidos na disputa do Campeonato Carioca de 2024 estes concordaram com a possibilidade de elevar de 5 (cinco) para 7(sete) o número de atletas estrangeiros que poderão integrar a relação de jogo de cada partida da competição

RESOLVE:

ADAPTAR as disposições do artigo 53 do RGC para indicar que, especificamente em relação ao Campeonato Estadual da Série A de Profissionais de 2024 (Campeonato Carioca), não haverá limite para a inscrição e o registro de atletas estrangeiros pelos clubes nas competições, mas em cada partida somente 7 (sete) atletas poderão ser incluídos na relação de jogo, excepcionados os registrados como refugiados que se equiparam aos atletas nacionais. Ficam mantidas as demais disposições do RGC para o caso de descumprimento da diretriz introduzida.

Esta resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2024.