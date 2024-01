Jogador israelense, Sagiv Yehezkel comemorou gol com mensagem de apoio a reféns do Hamas - AFP

Jogador israelense, Sagiv Yehezkel comemorou gol com mensagem de apoio a reféns do HamasAFP

Publicado 15/01/2024 12:15

O israelense Sagiv Yehezkel saiu da prisão na Turquia nesta segunda-feira (15) e retornará a Israel após passar a noite detido por comemorar um gol e mostrar uma mensagem em apoio aos compatriotas reféns do grupo terrorista Hamas.



Yehezkel jogava pelo Antalyaspor, no empate em 1 a 1 com o Trabzonspor, pelo Campeonato Turco, no domingo (14). Após marcar o gol de sua equipe, aos 23 minutos do segundo tempo, ele exibiu a mensagem "100 dias" no pulso, com a estrela de Davi, símbolo judeu.



O jogador teria alegado, de acordo com a imprensa internacional, que foi uma forma de demonstrar apoio aos reféns que estão no poder do Hamas desde 7 de outubro, e também contra a guerra.



Imediatamente após a comemoração, ele foi substituído. Pouco depois acabou detido pelas autoridades turcas, que só o liberaram nesta segunda, após a notícia repercutir no mundo. O corpo diplomático de Israel também entrou em ação.



As autoridades da Turquia, país com maioria muçulmana, consideraram que a comemoração foi uma provocação, diante do massacre contra palestinos na guerra entre Israel e Hamas. Falava-se que o jogador israelense poderia ficar preso por até 100 dias. Além disso, o Antalyaspor anunciou a rescisão de contrato do jogador.

Dos 240 pessoas capturadas pelo Hamas há 101 dias, 132 permanecem como reféns na Faixa de Gaza. E outras 25 morreram. Na guerra que dura mais de três meses, mais de 25 mil pessoas morreram, sendo 24 mil no território de Gaza, a maioria mulheres e menores de idade.