Vini Jr marcou três gols no clássico entre Real Madrid e Barcelona Giuseppe Cacace / AFP

Publicado 15/01/2024 10:48

Arábia Saudita - O atacante Vini Jr foi o astro da decisão da Supercopa da Espanha no último domingo (14). O camisa 7 do Real Madrid marcou três vezes na goleada sobre o Barcelona, por 4 a 1. No terceiro do clube merengue na partida, marcado de pênalti pelo brasileiro, um canal de TV flagrou uma provocação de Lewandowski antes da batida.

No momento em que Vini Jr pegou a bola, o polonês permaneceu em torno do brasileiro. Ele, então, perguntou: "Como vou bater?". Lewandowski retrucou: "Como você bate o pênalti?", e ironizou: "Você?!", em imagens da 'Movistar+'.

O camisa 7, então, cobrou o pênalti e colocou a bola no fundo das redes, garantindo o terceiro do Real no clássico e o hat-trick pessoal. O quarto do clube merengue foi marcado por Rodrygo, levando o título na Arábia Saudita.

Vini Jr se tornou o primeiro brasileiro a marcar três gols em um El Clásico com a camisa do Real Madrid. Ao todo, mandou a bola 69 vezes para as redes em 241 jogos pelo time espanhol.