Nicolás de La Cruz assinou com o Flamengo até 2028 - Paula Reis / CRF

Publicado 14/01/2024 20:32

Rio - Recém-contratado, o meia uruguaio De La Cruz não estará à disposição para a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, na próxima quarta-feira (17), contra o Audax, em Manaus, às 21h30 (de Brasília). O jogador só fará sua estreia em Orlando, onde o Rubro-Negro fará amistosos de pré-temporada contra Philadelphia Union e o Orlando City, em 21 e 27 de janeiro, respectivamente.

Isso porque o regulamento do Estadual prevê que o atleta precisa estar regularizado até cinco dias úteis antes do início da competição, o que seria na última quarta-feira (10). As informações são do site "ge".

Toda a documentação está regularizada, e De La Cruz deve ter o nome publicado no Boletim Informativo de Registro de Atletas (Bira) da Ferj e no Boletim Informativo Diário (BID) nos próximos dias. Em sua apresentação, o jogador disse já estar em condições físicas para atuar.

"Fiz a última partida dia 22 de dezembro. Fiz mudança. Estou um pouco cansado, mas já estou aqui. Já estou pronto. Já treinei com o grupo. E se o treinador quiser me dar minutos, eu estou disponível para as partidas."