Everton Ribeiro deixou o Flamengo e acertou com o Bahia - Divulgação/Bahia

Publicado 13/01/2024 19:14

Rio - Agora no Bahia, o meia Everton Ribeiro, que fez história no Flamengo em sete temporadas com passagem marcada por títulos e sucesso, comentou sobre o interesse do Fluminense no momento em que vivia situação indefinida quanto à renovação com o Rubro-Negro. Em entrevista à "TNT Sports", o jogador agradeceu o interesse do Tricolor, mas destacou que não poderia se transferir para o rival local.

"Agradeço principalmente ao presidente do Fluminense, que sempre demonstrou carinho e admiração pelo meu futebol. Mas, com tudo que eu vivi no Flamengo e tudo que eu conquistei lá, eu não me sentiria bem de sair do Flamengo e ir para um rival logo de cara", disse o meia.

No fim de 2023, quando ainda conversava com o Rubro-Negro sobre um possível acerto para aumentar seu vínculo, Everton Ribeiro também entrou na mira do Botafogo, que acompanhou a situação, mas também sem apresentar proposta.

"Seria estranho para mim. Respeito os clubes que me quiseram e que têm as suas histórias. Eu tenho a minha no Flamengo também. A história que eu tenho para conquistar no Bahia me motivou a vir para cá."

Everton Ribeiro defendeu o Flamengo e 2017 a 2023 e disputou 394 partidas, com 46 gols marcados e 61 assistências. Durante a passagem, foram 11 títulos conquistados: duas Libertadores, dois Brasileiros, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e três estaduais.