Goleiro Santos disputou 63 partidas pelo Flamengo e conquistou dois títulos, em 2022 - Divulgação/Flamengo

Agora é oficial. O Flamengo anunciou neste sábado (13) que Santos se transferiu para o Fortaleza. A saída do goleiro foi adiantada pelo diretor de futebol do Flamengo, Bruno Spindel , em coletiva na sexta-feira.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que concluiu a transferência do goleiro Santos para o Fortaleza. Agradecemos pelas grandes defesas, profissionalismo e os títulos inesquecíveis da Libertadores e Copa do Brasil (2022). Desejamos sorte na continuidade da carreira", postou o clube.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que concluiu a transferência do goleiro Santos para o Fortaleza. Agradecemos pelas grandes defesas, profissionalismo e os títulos inesquecíveis da Libertadores e Copa do Brasil (2022). Desejamos sorte na continuidade da carreira.#CRF pic.twitter.com/QrD4gsbA3u — Flamengo (@Flamengo) January 13, 2024

Havia a possibilidade de Santos permanecer até o fim de janeiro, para os primeiros jogos do Campeonato Carioca, quando elenco principal estará nos Estados Unidos para a segunda parte da pré-temporada. Entretanto, Tite e sua comissão técnica preferiram colocar o goleiro reserva Matheus Cunha, que ficará no Brasil.



A caminho do Fortaleza, Santos, que fez 63 jogos e conquistou uma Libertadores e uma Copa do Brasil em 2022, despediu-se do Flamengo e da torcida. Ele admitiu que teve altos e baixos ( foi mal em 2023 e virou terceira opção com a chegada de Rossi).



“Hoje se encerra meu ciclo vestindo a camisa do Flamengo. Gostaria de agradecer a Deus e a todos por esses anos, onde pude conquistar títulos importantes e desfrutar de vestir a camisa de um dos maiores clubes do mundo. Entre momentos bons e ruins, a certeza de que sempre busquei dar o meu melhor para defender, literalmente, a camisa rubro-negra. Agora é hora de novos desafios! Obrigado, nação!”, escreveu o goleiro.