Cristiane recebeu a camisa 11 do Flamengo do presidente, Rodolfo Landim (D), e do vice de futebol feminino, Vitor Zanelli Paula Reis / Flamengo

Publicado 14/01/2024 12:20 | Atualizado 14/01/2024 12:54

O Flamengo anunciou a contratação de Cristiane neste domingo (14). A atacante de 38 anos deixou o Santos, com quem tinha contrato até o fim de 2024, e já se apresentou para a pré-temporada no Ninho do Urubu.



"O projeto do Flamengo no futebol feminino foi primordial para a escolha, assim como as atletas que estão compondo o grupo. A torcida, então, nem se fala. Além disso, ter uma rede de apoio para minha família. Eu tenho muitas amigas que moram no Rio e vou ter um suporte com a minha esposa e com o nosso filho para que eles se sintam em casa. Estou feliz", disse Cristiane.

O elenco do time feminino do Flamengo se apresentou na quarta-feira para iniciar os trabalhos e terá o reforço de um dos grandes nomes da seleção brasileira nos últimos anos.



Cristiane foi anunciada em vídeos postados nas redes sociais. No primeiro, ela toca o início do hino do clube no piano, mas apenas a mão aparece. Já no segundo, ela está com a camisa do Flamengo e canta o hino.



"Papo reto, cheguei no Mengão", diz Cristiane em outro vídeo.



Em seu primeiro dia no Rubro-Negro, a experiente atacante ainda se encontrou com Gabigol no CT do Ninho do Urubu. O jogador já havia celebrado a possibilidade do acerto nas redes sociais, durante a última semana, e voltou a postar após o anúncio oficial.



Mamãe cris é nossa, pprt https://t.co/rWyyiplORP — Gabriel Barbosa (@gabigol) January 14, 2024

Além de Cristiane, o Flamengo também anunciou nomes como Gabi Barbieri e Djeni, ex-Inter, Glaucia, ex-São Paulo, e Sorriso, ex-Palmeiras.