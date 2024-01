Dirigentes do Flamengo, Bruno Spindel e Marcos Braz buscam acerto com reforços vindos da Europa - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Dirigentes do Flamengo, Bruno Spindel e Marcos Braz buscam acerto com reforços vindos da EuropaGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 14/01/2024 10:37

como fizeram em outras negociações difíceis, como de Gabigol e Gerson, o vice de futebol do

Assim, o vice de futebol do Flamengo , Marcos Braz, e o diretor, Bruno Spindel, viajarão à Europa em busca de acertar duas contratações. A missão dos dirigentes do Rubro-Negro, desta vez, é por Luiz Henrique e Matías Viña.

Eles pretendem se reunir com a diretoria do Betis para tentar convencê-la a negociar o atacante por um valor abaixo da pedida. A informação é do jornal espanhol ABC, confirmada pela reportagem. O clube espanhol deseja 18 milhões de euros (cerca de R$ 95,5 milhões) para negociá-lo em definitivo e não quer emprestar.



empréstimo com opção de compra. Outro que buscava contratar Luiz Henrique, o

O Flamengo não pretende pagar esse valor e tenta ainda o. Outro que buscava contratar Luiz Henrique, o Fluminense se retirou da negociação após a oferta de 7,5 milhões de euros (R$ 40,21 milhões) não ser aceita.