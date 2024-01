Allan - Divulgação / Al-Wahda

AllanDivulgação / Al-Wahda

Publicado 15/01/2024 10:00

Rio - O Vasco pode entrar na briga com o Botafogo pela contratação do volante Allan, de 33 anos, que defende o Al Wahda, dos Emirados Árabes. O nome do jogador foi indicado pelo presidente do clube, Pedrinho, e está sendo avaliado pela SAF do Cruz-Maltino. As informações são do portal "LANCENET".

Inicialmente, a 777 Partners mostra alguma resistência a Allan por entender que o elenco do Vasco já possuiu jogadores com idade avançada suficiente. Porém, o volante será avaliado individualmente e uma negociação pode acontecer.

Allan, que foi revelado na base do Vasco, teria o interesse de ouvir uma proposta do clube carioca, antes de voltar ao futebol brasileiro para defender o outra equipe. O volante atua no exterior desde 2012, ele passou por Udinese, Napoli, ambos da Itália, e pelo Everton, da Inglaterra, antes de chegar ao futebol árabe em 2022.