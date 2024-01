Lucas Piton é um dos poucos remanescentes do time titular do Vasco no início de 2023 - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 15/01/2024 14:16

O Vasco inicia seu segundo ano com o planejamento do futebol sob responsabilidade da 777 Partners, e o time atual já tem uma cara completamente diferente de janeiro de 2023. Do primeiro jogo com titulares no Carioca do ano passado, restam apenas quatro jogadores no elenco de 2024.

Dos que entraram em campo na vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa, em 25 de janeiro, no Luso-Brasileiro, apenas Puma Rodríguez, Léo, Lucas Piton e Zé Gabriel estão no grupo que foi a Punta del Este para a pré-temporada vascaína. Sendo o lateral esquerdo o único titular incontestável.



Por outro lado, Ivan, Robson Bambu, Paulo Victor, Figueiredo, Galarza, Nenê, Alex Teixeira, Pedro Raul, Eguinaldo e Matheus Barbosa já deixaram a SAF. Outro que estava naquele time, Gabriel Pec seria o quinto jogador no elenco atual, mas foi negociado e jogará pelo LA Galaxy.



Um número que não deixa de ser impressionante, diante do alto valor investido pela 777 Partners na reformulação do elenco do ano passado, para a contratação de 16 jogadores no primeiro semestre. Alguns que estão no elenco atual ainda não tinham condições de atuar naquela partida, como Jair, ou eram reservas, como Léo Jardim.



Mas, mesmo assim, mostra o quanto o time do Vasco mudou, especialmente após a chegada de reforços no meio do ano. Além disso, muitos dos nomes contratados na primeira metade de 2023 não deram certo, o que também pesou para a saída do ex-diretor de futebol Paulo Bracks.



Para 2024, o Vasco ainda busca novos jogadores. Três deles já foram anunciados: João Victor, Robert Rojas e David, enquanto Sforza e Adson estão bem encaminhados.