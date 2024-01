Cuéllar já trabalhou com Ramón Díaz no Al-Hilal - Divulgação / Al-Shabab

15/01/2024

Rio - O Vasco encaminhou um acerto com o volante Cuéllar, ex-Flamengo e que atualmente defende o Al-Shabab, da Arábia Saudita. Agora, o Cruz-Maltino aguarda o aval da 777 Partners para avançar pela contratação do jogador de 31 anos. As informações são da "Itatiaia".

O diretor de futebol, Alexandre Mattos, é quem tenta convencer os executivos a investirem em Cuéllar, já que não é habitual a empresa norte-americana contratar um jogador da idade do colombiano. Apesar de ser titular em seu clube, o volante se animou com a chance de um retorno ao Brasil e de trabalhar com Ramón Díaz, que o comandou nos tempos de Al-Hilal.

Para fechar com o Vasco, Cuéllar está disposto a aceitar uma readequação salarial e se enquadrar na realidade do clube. A ideia é que ele assine com o time carioca até o fim de 2026, com possibilidade de prolongar o vínculo caso atinja metas.

O Al-Shabab já deixou claro que só irá liberar Cuéllar com uma compensação financeira. A oferta do Vasco gira em torno de 1,3 milhão de euros (aproximadamente R$ 7 milhões), valor próximo ao que os árabes pagaram pelo volante.

A contratação de Cuéllar é um pedido do técnico Ramón Díaz. Caso o volante assine com o Cruz-Maltino, a tendência é que ele chegue para ocupar a vaga de Zé Gabriel no time titular.