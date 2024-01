Jorge Jesus - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 15/01/2024 09:00 | Atualizado 15/01/2024 09:37

Rio - Ídolo do Flamengo e atual treinador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, o treinador Jorge Jesus falou sobre quais diferenças enxergar entre Cristiano Ronaldo e Neymar, que atualmente defende a equipe saudita. O português afirmou que o ex-jogador do Real Madrid, que também atua no futebol saudita, prioriza mais o futebol.

"O [Cristiano] Ronaldo tem mais paixão pelo futebol e, portanto, conhece a prioridade. Ele [Neymar] tem mais paixão por outras coisas. Põe essas outras coisas da vida privada dele à frente. Mas como jogador é fabuloso e como homem, eu tive um mês e meio com ele, me surpreendeu positivamente em tudo", afirmou.

Jorge Jesus fez elogios a Neymar, que atualmente se recupera de uma lesão no joelho. Os dois tiveram pouco tempo de contato no Al-Hilal.

"Eu nunca tinha trabalhado com o Neymar. Trabalhamos um mês e meio, não mais. Ele é uma coisa fora do normal, fora de série. E, portanto, perdemos qualidade, pelo menos ofensivamente. É um garoto fácil de liderar, muito doce e compreensivo. Agora, a vida para além do futebol dele também é à maneira dele. Acho que ele é ao contrário do [Cristiano] Ronaldo", contou.