Andrey Santos ao lado do técnico Ramon Menezes - Foto: Joilson Marconne / CBF

Publicado 15/01/2024 12:57 | Atualizado 15/01/2024 13:03

Rio - O futuro de Andrey Santos no Chelsea, da Inglaterra, ainda é incerto. O meio-campista, de 19 anos, foi contratado pelo clube inglês em janeiro do ano passado, mas ainda não teve oportunidades. O jovem estava emprestado ao Nottingham Forest, do mesmo país, onde foi pouco aproveitado. Recentemente, o time azul de Londres resolveu encerrar o empréstimo e reintegrou o jogador ao elenco.

Andrey Santos foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para a disputa do Torneio Pré-Olímpico, entre os dias 18 de janeiro e 8 de fevereiro, na Venezuela. Em entrevista ao "ge", o meio-campista revelou que teve uma conversa com o técnico Maurício Pochettino, do Chelsea, para definir o futuro após a competição. O jogador acredita estar pronto para receber novas oportunidades.

"Fiz uma pré-temporada muito boa pelo Chelsea. Quase ninguém esperava que eu ia chegar e fosse me adaptar tão rápido, com grandes jogadores. Nunca tinha jogado na Europa. Fiz grandes jogos contra times bons, como Brighton e Newcastle. Em relação a conversa com o Pochettino, nós preferimos esperar esse Pré-Olímpico para decidir a minha situação", disse.

Andrey Santos foi contratado pelo Chelsea em janeiro do ano passado. O jovem foi emprestado por quatro meses para o Vasco e retornou para a Inglaterra para realizar a pré-temporada com o clube inglês. O jovem recebeu elogios, mas foi emprestado para o Nottingham Forest. Entretanto, ele admitiu a dificuldade para se adaptar ao futebol europeu e lamentou a falta de oportunidades.

"Foi uma escolha minha (ida para o Nottingham Forest). Infelizmente não foi como nós imaginávamos. Imaginei que ia jogar, estava sempre pronto e bem, mas foi opção do treinador, e eu respeito. Continuei trabalhando e estou de volta ao Chelsea, pronto para dar o meu melhor em qualquer equipe que eu for. Acho que demorei um pouquinho para me adaptar. A velocidade do jogo é muito diferente, é muito intenso, rápido e forte. Mas hoje estou tranquilo em relação a isso", afirmou.

A seleção brasileira estreia no Pré-Olímpico no dia 23, contra a Bolívia, em Caracas. O Brasil está no Grupo A junto com Bolívia, Colômbia, Equador e a anfitriã Venezuela. Os dois melhores de cada grupo avançam para o quadrangular final e, as duas melhores no geral, se classificam para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024.