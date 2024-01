Benzema - Divulgação / Fifa

Publicado 15/01/2024 13:41

Rio - Vivendo uma temporada irregular até o momento, o Chelsea poderá apostar em velhos conhecidos do futebol europeu para melhorar seu poder de fogo. De acordo com informações do jornal inglês "The Telegraph", os Blues observam as situações de Roberto Firmino e Karim Benzema, que atuam no futebol saudita.

Tanto o brasileiro, quanto o francês vivem momentos complicados. Firmino, de 32 anos, que defende o Al-Ahli, foi reserva nos seus últimos oito jogos pelo clube. Ao todo, são três gols em 19 partidas pela equipe. O atacante é ídolo de um dos grandes rivais do Chelsea, o Liverpool.

Já Benzema, de 36 anos, vive situação semelhante no Al-Ittihad. O rendimento abaixo do esperado tanto da equipe quanto do francês o transformou em alto dos torcedores. Para piorar, o atacante não se reapresentou ao clube no sábado e foi punido pelo técnico Marcelo Gallardo. Os números de Benzema são melhores. Ele atuou em 24 jogos, fez 15 gols e deu seis assistências.