Xavi é o técnico do BarcelonaFoto: Pau BARRENA / AFP

Publicado 15/01/2024 15:57

Rio - Há dois anos no comando do Barcelona, o técnico Xavi Hernández vive um momento de pressão. Após a goleada sofrida diante do Real Madrid por 4 a 1, neste último domingo (15), em Riade, na Arábia Saudita, pela final da Supercopa da Espanha, o treinador foi alvo de duras críticas dos jornais catalães. O diretor esportivo Deco, no entanto, bancou a permanência do ex-jogador no cargo.

"Não tem sentido a pergunta. É uma final. Não é o momento para falar do futuro de Xavi. Tem a confiança do presidente e da direção esportiva. É uma derrota dura que teremos que discutir. Mas não muda nada", disse Deco.



Após conquistar o título do Campeonato Espanhol na temporada 2022/23, o Barcelona não atingiu as expectativas criadas para 2023/24. Atualmente, o clube catalão é o quarto colocado da competição e está oito pontos atrás do líder Girona e sete do vice-líder Real Madrid. A derrota para o maior rival na decisão da Supercopa da Espanha foi a terceira consecutiva no clássico, o que gerou um incômodo nos bastidores.

Xavi fez história como jogador pelo Barcelona. Entre 1998 e 2015, disputou 767 jogos e se tornou o segundo atleta que mais vezes vestiu a camisa do clube catalão. Além disso, ele é recordista de jogos oficiais pelo Barça no Campeonato Espanhol (505) e na Liga dos Campeões (157). Ele conquistou oito títulos do Campeonato Espanhol, seis Supercopas da Espanha, três Copas do Rei, quatro Liga dos Campeões, duas Supercopas da Europa e dois Mundiais de Clubes.