Abel Ferreira é o técnico do PalmeirasCESAR GRECO/Palmeiras

Publicado 15/01/2024 16:17

São Paulo - O Palmeiras e o técnico Abel Ferreira conversam por uma renovação do contrato. A expectativa é de que o acordo seja sacramentado já no começo do ano, e o vínculo do português com o Alviverde passe a ser válido até dezembro de 2025. A informação foi dada primeiro pelo site "ge".

Vale lembrar que Al-Sadd, do Catar, teve interesse no técnico Abel Ferreira e sinalizou com uma alta proposta. Assim, houve dúvida quanto ao futuro do treinador.

No entanto, em dezembro do ano passado, o Palmeiras confirmou a permanência de Abel Ferreira . O atual contrato do técnico com o Alviverde, cabe lembrar, é válido até dezembro de 2024.

Abel chegou ao Palmeiras em 2020 e já marcou o nome na história do clube. De lá para cá, ele já conquistou os seguintes títulos: Campeonato Brasileiro (2); Libertadores (2); Campeonato Paulista (2); Copa do Brasil; Recopa Sul-Americana; e Supercopa do Brasil.