Ederson no prêmio The Best, da Fifa - Foto: Adrian DENNIS / AFP

Ederson no prêmio The Best, da FifaFoto: Adrian DENNIS / AFP

Publicado 15/01/2024 17:36 | Atualizado 15/01/2024 17:45

Inglaterra - Ederson, do Manchester City e da seleção brasileira, ganhou o prêmio "The Best" de melhor goleiro do mundo em 2023. O brasileiro superou Thibaut Courtois (seleção belga e Real Madrid) e Yassine Bounou (seleção marroquina e Al-Hilal - apesar de estar atualmente no time saudita, ele jogava no Sevilla no período levado em conta para a premiação).

Ederson foi campeão da Liga dos Campeões com o Manchester City Paul Ellis / AFP

"Primeiramente, quero agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele vem fazendo na minha vida, por todas as conquistas. Agradecer minha família, que são muito importantes no meu dia a dia, são muito importantes para mim. Agradecer também o meu time, minha equipe pelo ano maravilhoso que tivemos, pelo trabalho incrível, em especial agradecer ao grupo de goleiros. Temos feito um trabalho incrível. É um ano de realizações para mim, porque eu abdiquei de muita coisa, me dediquei para muito para conquistar muitas coisas. Estou muito feliz por poder conquistar esse troféu", disse Ederson.

O período levado em consideração na premiação foi entre o dia 19 de dezembro de 2022, após a Copa do Mundo, e o dia 20 de agosto de 2023. Nesse período, Ederson conquistou Liga dos Campeões, Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Supercopa da Europa.