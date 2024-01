Vini Jr é um dos três representantes do Real Madrid em seleção de 2023 do prêmio The Best - Giuseppe Cacace/ AFP

Publicado 15/01/2024 17:26

11 escolhidos em votação mundial, com mais 28 mil jogadores, promovida pelo Sindicato Mundial de Jogadores de Futebol (FIFPro) em parceria com a Fifa. Vini Jr ficou fora da lista de 12 finalistas para o prêmio The Best de melhor jogador de 2023, mas entrou na seleção dos melhores de 2023. O atacante é um dospromovida pelo Sindicato Mundial de Jogadores de Futebol (FIFPro) em parceria com a Fifa.

a maioria de jogadores do Manchester City, que conquistou Liga dos Campeões, Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Supercopa da Europa. São seis representantes do clube, que ainda viu Como não poderia deixar de ser, o time tem, que conquistou Liga dos Campeões, Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Supercopa da Europa., que ainda viu Pep Guardiola receber o prêmio de melhor técnico de 2023

Para esta premiação, a Fifa levou em consideração o período entre os dias 19 de dezembro de 2022, após a Copa do Mundo, e 20 de agosto de 2023. Para a escolha do time ideal, foram selecionados 23 jogadores com base em seus desempenhos.



Foi a partir dessa lista que os jogadores puderam votar para um goleiro, três defensores, três meios de campos e três atacantes. O último escolhido foi o mais votado.



Veja o time do ano de 2023



Courtois (Real Madrid); Ruben Dias (Manchester City), Stones (City) e Walker (City); Bernardo Silva (City), De Bruyne (City) e Bellingham (ex-Borussia Dortmund e agora no Real Madrid); Messi (ex-PSG e atualmente no Inter Miami), Haaland (City), Mbappé (PSG) e Vini Jr (Real Madrid).