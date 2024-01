Gustavo Henrique é o novo reforço do Corinthians - Rodrigo Coca / Ag.Corinthians

Gustavo Henrique é o novo reforço do CorinthiansRodrigo Coca / Ag.Corinthians

Publicado 15/01/2024 18:52

Rio - O Corinthians anunciou, na tarde desta segunda-feira (15), a contratação do zagueiro Gustavo Henrique, ex-jogador do Flamengo e que defendia o Real Valladolid, da Espanha. O defensor de 30 anos assinou contrato com o clube paulista por dois anos.

ZAGUEIRO NOVO NO TIMÃO!



Gustavo Henrique é mais um reforço do Coringão para 2024! O defensor chega sem custos e com contrato válido até dezembro de 2025!



Boa sorte, GH!



Saiba mais https://t.co/rwuIARLOkP#BemVindoGustavoHenrique#VaiCorinthians pic.twitter.com/FzTFLdUQg7 — Corinthians (@Corinthians) January 15, 2024 Gustavo Henrique chega ao Corinthians sem custos após rescindir seu contrato com o Real Valladolid. Entretanto, o clube espanhol, pertencente a Ronaldo Fenômeno, mantém 30% dos seus direitos econômicos. Os outros 70% pertencem ao Timão. Gustavo Henrique chega ao Corinthians sem custos após rescindir seu contrato com o Real Valladolid. Entretanto, o clube espanhol, pertencente a Ronaldo Fenômeno, mantém 30% dos seus direitos econômicos. Os outros 70% pertencem ao Timão.

O contrato de Gustavo Henrique com o Corinthians também contará com uma multa rescisória de R$ 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o internacional. Ele assinou contrato até o último dia de 2025.

Revelado pelo Santos, Gustavo Henrique chegou ao Flamengo em 2020. Entre fases boas e ruins, ele fez 88 jogos, marcou seis gols e deu três assistências. Além disso, ele ganhou sete títulos pelo Rubro-Negro: Carioca (2020 e 2021), Supercopa do Brasil (2020 e 2021), Recopa Sul-Americana (2020) e Campeonato Brasileiro (2020).

Em 2022, ele foi cedido por empréstimo ao Fenerbahçe, comandado na época por Jorge Jesus, e, no ano seguinte, negociado com o Valladolid, onde disputou apenas 13 partidas e marcou um gol.