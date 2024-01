Messi foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa pela oitava vez. Craque argentino não compareceu na cerimônia - FRANCK FIFE / AFP

Messi foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa pela oitava vez. Craque argentino não compareceu na cerimôniaFRANCK FIFE / AFP

Publicado 15/01/2024 18:07

Rio - Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do mundo pela oitava vez na carreira. O craque argentino, de 36 anos, venceu a disputa contra Erling Haaland, do Manchester City, da Inglaterra, e Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, da França, pelo Fifa The Best, em cerimônia realizada nesta segunda-feira (15), em Londres, na Inglaterra. Nenhum dos finalistas esteve presente no evento e, por isso, o ex-jogador Thierry Henry, responsável pela apresentação, "recebeu" o troféu em nome do vencedor.

Foi a oitava vez que Messi foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa. Ele venceu o prêmio também em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2022. Além disso, ele também conquistou uma Bola de Ouro em 2021, ano que a entidade considerou Robert Lewandowski, na época no Bayern de Munique, da Alemanha, como o melhor do mundo.

A votação do Fifa The Best levou em consideração o período de 19 de dezembro de 2022, um dia após a final da Copa do Mundo, e 20 de agosto de 2023, no futebol masculino. No intervalo em questão, Messi trocou o Paris Saint-Germain, da França, pelo Inter Miami, dos Estados Unidos. Com o time americano, soma 14 jogos, 11 gols e cinco assistências.

Aitana Bonmatí é eleita a melhor do mundo no futebol feminino

Vencedora da Bola de Ouro e eleita a melhor jogadora do ano pela Uefa, a meia Aitana Bonmatí venceu o Fifa The Best no feminino. A jogadora do Barcelona, de 25 anos, foi a destaque da Espanha na conquista da Copa do Mundo de 2023, realizada na Austrália. Ela marcou três gols e duas assistências em sete jogos disputados no Mundial.

Na temporada 2022/23, Aitana Bonmatí marcou 21 gols e 22 assistências em 45 jogos disputados com o Barcelona. Além da Copa do Mundo com a Espanha, a meia foi campeã do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões com o Barça em 2023. Ela venceu a concorrência contra a compatriota Jennifer Hermoso e a equatoriana Linda Caicedo.

O time ideal da FIFPro (no período entre 1º de agosto de 2022 e 23 de agosto de 2023): Mary Earps; Lucy Bronze, Alex Greenwood, Olga Carmona; Ella Toone, Aitana Bonmati, Keira Walsh; Lauren James, Sam Kerr, Alex Morgan e Alessia Russo.



Manchester City domina seleção da temporada

A seleção da temporada da FIFPro foi dominada com jogadores do Manchester City. O time inglês teve seis representantes: o lateral-direito Kyle Walker, os zagueiros John Stones e Rúben Dias, os meias Bernardo Silva e Kevin De Bruyne, além do centroavante Erling Haaland. O Real Madrid foi o segundo com mais nomes: o goleiro Thibaut Courtois, o meia Jude Bellingham e o atacante Vini Jr.

O time ideal da FIFPro (no período entre 19 de dezembro de 2022 e 20 de agosto de 2023): Thibaut Courtois; Kyle Walker, John Stones e Rúben Dias; Bernardo Silva, Jude Bellingham e Kevin De Bruyne; Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi e Vinícius Júnior.



Zagallo e Marta homenageados

Zagallo e Marta foram homenageados durante a cerimônia do Fifa The Best. O tetracampeão mundial com a seleção brasileira, sendo duas vezes como jogador, uma como treinador e uma como auxiliar, foi lembrado na homenagem aos falecidos, junto com o inglês Bobby Charlton e o alemão Franz Beckenbauer. Já a Rainha foi imortalizada no "hall da fama" da entidade máxima do futebol. Foi a primeira vez que a homenagem foi feita para um atleta em atividade. No ano passado, o húngaro Ferenc Puskás foi homenageado.

Confira todas as premiações do Fifa The Best:

Melhor jogador do mundo: Lionel Messi (Paris Saint-Germain-FRA/Inter Miami-EUA)

Melhor jogadora do mundo: Aitana Bonmatí (Barcelona-ESP)

Melhor goleiro do mundo: Ederson (Manchester City-ING)

Melhor goleira do mundo: Mary Earps (Manchester United-ING)

Melhor treinador do mundo: Pep Guardiola (Manchester City-ING)

Melhor treinadora do mundo: Sarina Wiegman (Inglaterra)

Prêmio Puskas: Guilherme Madruga (Botafogo-SP)

Prêmio Fair Play: Vini Jr (Real Madrid-ESP/Brasil)