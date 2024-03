Alexander-Arnold é um dos principais jogadores do Liverpool - Reprodução / Liverpool

Publicado 22/03/2024 16:03

Inglaterra - O Real Madrid está de olho na contratação de Alexander-Arnold, do Liverpool, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. Entretanto, o clube inglês não indicou desejo de vender o lateral, que tem contrato até junho de 2025. Ainda não há conversas sobre renovação com os 'Reds'.



A ideia do time merengue é procurar um substituto para Dani Carvajal a longo prazo. O lateral espanhol completará 33 anos na próxima temporada, podendo já entrar em um processo de declínio técnico.



Desejo antigo do Real, Arnold pode chegar em um momento pelo qual o clube espanhol sofre com baixas por lesão no setor defensivo, obrigando Carlo Ancelotti a fazer improvisações na equipe nesta temporada. O valor de mercado do jogador inglês está avaliado em cerca de 70 milhões de euros (R$ 378,5 milhões)



Revelação da base do Liverpool, o lateral de 25 anos tem 302 jogos pelo clube, com 18 gols e 82 assistências. Ele é considerado um dos melhores na posição do mundo.