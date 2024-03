Banner no Mestalla estampa a frase 'lute para defender em todos os lados todas as cores' - Reprodução / Valencia FC

Publicado 22/03/2024 16:30

Espanha - Palco de um dos maiores episódios de racismo contra o brasileiro Vini Jr, destaque do Real Madrid, o estádio do Valencia passou a estampar, nesta sexta-feira (22), um banner com mensagem antirracista em sua fachada. A ideia do clube é conscientizar os torcedores sobre a discriminação racial.

"Lute para defender em todos os lados todas as cores", destaca o banner.

El Camp de estrena una nueva lona con un mensaje firme contra el racismo y la discriminación: 'Lluita per a defendre en totes bandes TOTS els colors'



El @valenciacf, @pumafootball y @LaLiga escenifican con esta iniciativa una declaración de los valores que han… pic.twitter.com/gn4PT4N8PR — Valencia CF (@valenciacf) March 22, 2024

Em nota oficial divulgada no site do time espanhol, o clube explica que a mensagem é inspirada em um trecho do seu hino, que diz logo no início: "Nosso Valencia Clube de Futebol luta para defender em todos os lados nossas cores".



"Ao longo dos últimos meses, o Valencia CF assumiu um papel conscientizador, pondo em marcha a campanha Zero Discriminação", afirma a nota.

Racismo contra Vini Jr

No primeiro semestre de 2023, o jogo do Valencia contra o Real Madrid, no Mestalla, foi interrompido por alguns minutos na segunda etapa após Vini Jr relatar ter sido chamado de macaco por parte dos torcedores do time da casa.