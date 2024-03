Vini Jr comemora primeiro dos dois gols sobre o Valencia com os punhos cerrados, símbolo da luta antirracista - Jose Jordan / AFP

Publicado 03/03/2024 11:28

postou nas redes socias que "a luta continua", numa clara referência contra o racismo. O punho cerrado, símbolo dessa luta antirracista, na comemoração foi uma resposta aos torcedores do clube rival no reencontro. Mas não impediu novos ataques racistas contra o jogador.

Brasileira flagra menino chamando Vini Jr de “macaco” durante o jogo entre Real Madrid e Valencia, nesse sábado.



Uma brasileira que estava no Estádio Mestalla, que ficou marcado pelo racismo contra Vini Jr nove meses atrás, na temporada passada, flagrou novos casos de torcedores chamando o jogador de "macaco" e o xingando.



No vídeo de Anna Anjos, divulgado pela ESPN, uma criança faz o xingamento, enquanto adultos tentam impedir a gravação. Além disso, a brasileira relatou ao canal de TV que esse não foi o único caso de torcedores do Valencia chamando Vini Jr de 'macaco'.



"Desde o princípio do jogo eu ouvi pessoas ofendendo o Vini, chamando ele de ‘mono’ (macaco em espanhol), e até de ‘mona’. Quando teve o lance da falta, eu ouvi um coro de todo esse setor do estádio, que era atrás do gol, chamando-o de ‘mono’. Mas o que mais me incomodou era uma criança, ao meu lado chamando-o de ‘mono’ o tempo todo. Eu até interferi, falei com com a mãe da criança que não era correto, mas eu acho que isso é tão recorrente, normal para eles, que a mãe me falou que não era ofensa", relatou a torcedora brasileira.