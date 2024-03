Mbappé ficou no banco de reservas do PSG na partida contra o Nantes e foi substituído no intervalo contra o Monaco - AFP

Mbappé ficou no banco de reservas do PSG na partida contra o Nantes e foi substituído no intervalo contra o MonacoAFP

Publicado 03/03/2024 17:08

O clima de Mbappé com o PSG não está bom, e não apenas pelo relacionamento ruim com o técnico Luis Enrique . O atacante francês também está incomodado com vazamentos de informações sua saída e acusa o clube, segundo o jornal 'L'Equipe'.

Mbappé acredita que o PSG vazou de propósito informações sobre acordos que tinha em contrato. O objetivo seria tumultuar esses últimos meses dele no clube, já que não quis renovar e acertou com o Real Madrid.



Desde que confirmou a saída ao fim da temporada, o atacante não tem vida fácil. Se antes mandava no futebol, agora amargou reserva e vem sendo substituído pelo técnico Luis Enrique, que na última partida, contra o Monaco, sacou sua principal estrela ainda no intervalo do empate em 0 a 0.