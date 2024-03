Phil Foden foi o nome da vitória do Manchester City sobre o Manchester United - Paul Ellis/AFP

Publicado 03/03/2024 15:08

Inglaterra - O Manchester United tentou equilibrar as ações no clássico, mas não conseguiu parar a máquina de Pep Guardiola neste domingo (3). Em duelo válido pela 27ª rodada da Premier League, o Manchester City saiu atrás no primeiro tempo, mas dominou na volta do intervalo e venceu, de virada, pelo placar de 3 a 1.

Com o resultado, os Citizens chegaram aos 62 pontos somados na tabela de classificação e seguem na cola do líder Liverpool, que tem um a mais. Os Red Devils, por sua vez, brigam por uma vaga em competições europeias na próxima temporada e somam 44 na sexta colocação.

O jogo

No início do duelo no Etihad Stadium, o Manchester United deu as cartas e inaugurou o marcador cedo, aos oito minutos. Bruno Fernandes recebeu lançamento do goleiro Onana, protegeu contra a marcação e rolou para Rashford, que veio de trás e soltou uma bomba no ângulo direito de Ederson para marcar um lindo gol.

A tônica da partida, desde o primeiro gol do lado vermelho da cidade, foi de ataque contra defesa. Os comandados de Pep Guardiola pressionaram, criaram boas oportunidades, mas pararam na primeira etapa em grande atuação de Onana. Nos últimos minutos, Haaland perdeu sozinho a melhor chance do City antes de começar a reação.

Na volta do intervalo, o United não suportou o volume de jogo e foi presa fácil. O nome da virada do Manchester City foi Phil Foden, que marcou duas vezes - a primeira aos 11 minutos e a segunda aos 35. No primeiro gol, o astro da seleção inglesa recebeu pela direita, puxou para o meio e colocou com categoria no ângulo de Onana. No segundo, recebeu de Julián Álvarez dentro da área, na esquerda, e só tocou no canto contrário do arqueiro rival. Virada incontestável em uma grande partida.

Faltava o gol do grande craque para fechar o placar, e ele veio aos 46 do segundo tempo. Haaland aproveitou vacilo da defesa do Manchester United, saiu cara a cara com Onana e tocou de perna esquerda, na saída, para marcar o terceiro e fechar o caixão do adversário no derby da cidade.

O Manchester City volta a campo na quarta-feira (6), pela Liga dos Campeões, no jogo de volta contra o Copenhague, da Dinamarca. Na ida, o time de Pep Guardiola venceu pelo placar de 3 a 1 e encaminhou a classificação. O United, fora de competições europeias após terminas a fase de grupos da Liga dos Campeões em último, só volta a campo no próximo sábado (9), contra o Everton, em Old Trafford.