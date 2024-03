Diakhaby, do Valencia, sofreu luxação no joelho direito no duelo com o Real Madrid - Jose Jordan/AFP

Publicado 03/03/2024 13:58

Espanha - O Valencia confirmou, neste domingo (3), a grave lesão do zagueiro francês naturalizado guineense Diakhaby. Ele sofreu uma luxação do joelho direito, no empate em 2 a 2 com o Real Madrid, jogo da La Liga disputado no sábado, no Mestalla, e pode ficar parado por um ano.

Diakhaby se machucou nos últimos lances da partida em uma disputa com o volante Tchouaméni. O jogador dos merengues caiu em cima do joelho direito do adversário, que deixou o campo carregado na maca. A cena chocou jogadores das duas equipes.

O zagueiro do Valencia deixou o Mestalla e foi encaminhado direto ao hospital com apoio do departamento médico do clube. Ele está internado e sob observação para realização de exames complementares.