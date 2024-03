Gerson recebeu kit do Flamengo com a medalha da Taça Guanabara e uma camisa - Reprodução de Instagram

Gerson recebeu kit do Flamengo com a medalha da Taça Guanabara e uma camisaReprodução de Instagram

Publicado 03/03/2024 10:05

"Chegou aqui para o Coringa. Ih, gostei. Gostei. Satisfação, Mengão. Tamo junto", disse Gerson, deitado no leito do hospital.

A previsão inicial é que o volante receba alta neste domingo (3) e volte para casa. Ele então dará início à recuperação e desfalcará o Flamengo por pelo menos dois meses.



Gerson passou por cirurgia no rim esquerdo na sexta-feira, após apresentar um inchaço do órgão, provocado por uma obstrução da passagem da urina na uretra. Ele jogou pela última vez em 15 de fevereiro, no 3 a 0 sobre o Bangu, e três dias depois o Rubro-Negro divulgou o problema.