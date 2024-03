Fabrício Bruno não deve ser problema para o Flamengo na semifinal do Carioca - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 03/03/2024 13:01

zagueiro se machucou no fim do primeiro tempo e precisou ser substituído no intervalo da Fabrício Bruno realizou exames em um hospital na zona Oeste do Rio na noite de sábado e teve constatada uma fratura no nariz. Oda vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Madureira , o que garantiu o título da Taça Guanabara. A informação é do 'ge' e foi confirmada por O Dia.

Com a contusão, o departamento médico vai avaliar a situação para definir se Fabrício Bruno poderá utilizar uma máscara para proteger o nariz durante os treinos e os jogos. Em princípio, ele não deve ser problema para a semifinal do Campeonato Carioca.



Em um caso do ano passado, Varela teve o nariz quebrado após receber um soco de Gerson, em agosto, e, no dia seguinte, esteve em campo utilizando uma máscara contra o Grêmio.

Apesar do susto após o choque no rosto em uma disputa pelo alto na defesa, Fabrício Bruno saiu caminhando. Mesmo com o nariz fraturado, ele assistiu ao segundo tempo no Maracanã e estava no campo para receber a medalha de campeão.



"Eu tomei uma pancada no fim do primeiro tempo. Estou com um pouquinho de dor ainda, mas com certeza não é problema para o resto da temporada", tranquilizou o zagueiro após a partida.