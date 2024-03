Gabriel Medina brilhou na ISA World Surfing Games para se garantir na segunda Olimpíada da carreira - Ricardo Arduengo / AFP

Publicado 03/03/2024 13:33

O Brasil terá três representantes para disputar a medalha de ouro na Olimpíada de Paris-2024. O tricampeão mundial Gabriel Medina classificou-se para o torneio ao contar com o seu bom desempenho para conquistar neste domingo (3) o ISA World Surfing Games, em Porto Rico, e também com um pouco de sorte com a combinação de resultados.



Como o Brasil já contava com Filipe Toledo (campeão mundial) e João Chianca classificados para a Olimpíada, a vaga extra só viria caso o país tivesse a melhor classificação somando o desempenho de três surfistas no ISA World Surfing Games.

Foi o que aconteceu, com o Brasil somando 1.941 pontos, um pouco a mais do que a França, com 1.900. Mas essa classificação de Medina foi com muita emoção.



Primeiro porque os compatriotas não foram bem na competição. Como Filipinho ficou apenas em 16º lugar, somando 413 pontos, e Yago Dora fez 528 pontos com o oitavo lugar, Medina então precisava ser campeão para ter alguma chance.



E conseguiu ao fazer 16,4 na bateria final. Com isso somou mais 1.000 pontos. Entretanto, apenas isso não seria suficiente, já que a França tinha dois representantes na disputa pelo título e poderia ultrapassar o Brasil na soma geral.



Só havia uma combinação de resultados possível e ela apareceu, graças ao marroquino Ramzi Boukhiam, que terminou em segundo lugar (15,34) na bateria final. Com isso, ele colocou os franceses Kauli Vaast (14,33) e Joan Duru (7,10) em terceiro e quarto lugares.

Tati Weston-Webb garante mais uma vaga para o Brasil

Já classificada para a Olimpíada, Tati Weston-Webb passou por duas repescagens para chegar à final ISA World Surfing Games entre as mulheres, e terminou como vice-campeã, atrás da francesa Johanne Defay. O título não veio, mas ela garantiu a vaga extra também para o surfe feminino na Olimpíada.

Com o desempenho dela, o Brasil também teve o maior somatório de pontos no feminino, e fez com que Luana Silva conseguisse a terceira vaga. A outra representante brasileira será Tainá Hinckel.