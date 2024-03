Torcedores de Botafogo e Fluminense entraram em confronto na Zona Norte do Rio - Reprodução

Publicado 03/03/2024 15:42 | Atualizado 03/03/2024 20:55

Rio - Integrantes de torcidas organizadas de Botafogo e Fluminense se enfrentaram na tarde deste domingo (3) na Avenida Brás de Pina, próximo à Praça do Carmo, entre os bairros Penha e Brás de Pina, na Zona Norte da cidade.

A pancadaria generalizada entre centenas de membros dos grupos aconteceu horas antes do clássico válido pela 11ª rodada da Taça Guanabara, no Maracanã, cerca de 10 km do local, vencido pelo Glorioso pelo placar de 4 a 2. Pelo menos dois torcedores do Fluminense ficaram feridos na confusão, e um botafoguense foi agredido por diversos homens quando já estava no chão, como mostram imagens publicadas nas redes sociais.

Em nota, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro informou que policiais militares do 16º BPM (Olaria) foram acionados chegaram ao local e estabilizaram o confronto. O policiamento foi intensificado na região.

De acordo com relatos de moradores da região, as duas torcidas organizadas são as principais de seus clubes: Fúria Jovem do Botafogo e Young Flu. Os envolvidos portavam bombas, fogos de artifício e pedaços de madeira.