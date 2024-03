Perto da despedida do PSG, Mbappé não tem vida fácil com o técnico Luís Enrique - Franck Fife/ AFP

Publicado 02/03/2024 11:58

Mbappé não é mais intocável no PSG desde que comunicou que não irá renovar o contrato e sairá ao fim da temporada. Tanto que, no 0 a 0 com o Monaco, na sexta-feira (1), ele foi substituído no intervalo e o técnico Luís Enrique adiantou que a opção já é uma forma de ajustar a equipe para jogar sem o atacante.



"É 100% decisão do treinador. Mais cedo ou mais tarde teremos que nos acostumar a jogar sem Kylian (Mbappé). É uma decisão que tomo com o objetivo de ter o melhor para a equipe", explicou Luís Enrique após a partida.



Após a substituição, Mbappé não ficou no banco de reservas no segundo tempo, sendo visto em um dos camarotes do estádio. Essa não é a primeira vez que Luís Enrique opta por deixar o atacante menos tempo em campo.



Ele já havia deixado Mbappé no banco, para entrar no segundo tempo. Entretanto, sair no intervalo é algo que o francês não sentia desde 2018.



"Não há problema. Trata-se apenas de lidar com uma situação da maneira que considero melhor para a equipe", minimizou o técnico do PSG.

Sem renovar contrato com o PSG, Mbappé está a caminho do Real Madrid, com quem já acertou.