Próxima semana tem início a segunda fase da Copa do BrasilGlauber Guerra / CBF

Publicado 02/03/2024 10:32

A CBF divulgou na noite de sexta-feira (1) a tabela detalhada da segunda fase da Copa do Brasil. O Vasco, único dos grandes do Rio que joga, enfrentará o Água Santa, de São Paulo, na quinta-feira (7), às 20h, em São Januário.



O confronto será em jogo único e, em caso de empate, o classificado para a próxima fase do torneio sairá na disputa por pênaltis.



Após superar o Maringá na estreia na Copa do Brasil de 2024, por 3 a 1, o Vasco terá pela frente um adversário que faz campanha irregular no Campeonato Paulista. Em 10 partidas, o Água Santa tem quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas.



Outros clubes do Rio



Também classificados para a segunda fase da Copa do Brasil, Portuguesa e Nova Iguaçu não terão vida fácil em seus confrontos, mas contam com o fator casa para surpreender. A equipe da Ilha do Governador encara o Cuiabá, no dia 12, e o clube da Baixada Fluminense tem pela frente o Internacional, em 13 de março.