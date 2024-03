Neymar se recupera de lesão sofrida em jogo pela seleção brasileira nas Eliminatórias - Nelson Almeida/AFP

Neymar se recupera de lesão sofrida em jogo pela seleção brasileira nas EliminatóriasNelson Almeida/AFP

Publicado 03/03/2024 14:29

Rio - Mesmo sem poder contar com Neymar em seus primeiros compromissos pela seleção brasileira, o técnico Dorival Júnior já acenou em ter o craque nas próximas convocações. No entanto, na visão do novo comandante, o jogador do Al-Hilal terá de abrir mão de coisas fora das quatro linhas para poder entregar 100% de seu futebol com a Amarelinha.

"Um jogador altamente competitivo, uma pessoa que todos que estão à sua volta gostam. Nesse momento, teve alguns problemas enfrentados, mas que com certeza o fizeram amadurecer. O Neymar não precisa provar nada a ninguém, ele não precisa passar por nenhum tipo de provação", disse Dorival, em entrevista ao programa Esporte Espetacular, da Globo.

"É um cara que pode fazer a diferença se estiver totalmente integrado, se estiver totalmente preparado, se realmente estiver disposto e abrindo mão de algumas coisas extras para que ele possa ter uma doação na sua totalidade com a nossa seleção", completou.

Neymar não joga desde o dia 17 de outubro, na derrota do Brasil por 2 a 0 para o Uruguai pelas Eliminatórias. O atacante rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo e ainda não tem previsão de retorno aos gramados.

Dorival Júnior terá dois compromissos pela Seleção neste mês, contra Inglaterra e Espanha, nos dias 23 e 26, respectivamente. Ele convocou a equipe na última sexta-feira (1), na sede da CBF

Confira outros tópicos abordados por Dorival:

Escassez em algumas posições?

"Hoje, se nós pararmos para pensar, nós temos algumas posições que nós estamos nos questionando. Por que não estamos mais fabricando meias? Por que não estamos fabricando atacantes de área? Por que não está acontecendo de aparecerem tantos laterais? Então alguma coisa está errada."

Jogadores do Brasileirão na Copa América:

"Eu já estive desse lado durante muitos anos. Eu não acho certo, não achei certo nunca segurar os jogadores. Nós temos que ter essa consciência. Os clubes vão cortar todas as convocações ou apenas as convocações para a seleção brasileira? Um nome apenas para a seleção brasileira, e equipes que têm, de repente, dois nomes argentinos, dois uruguaios? Como nós faremos? Então tudo isso precisa de uma boa conversa. Eu espero que saibam entender, porque eu não vou deixar de convocar."

Chegada à seleção brasileira:

"Para um cara que tinha apenas um sonho lá atrás, hoje poder estar frente a uma seleção e com uma possibilidade real de poder chegar a uma decisão de Copa do Mundo desde que continue buscando com trabalho, com dedicação esse caminho, isso não tem preço."